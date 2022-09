Ritiro Federer | Sinner | “E’ il mio idolo | mi dispiace non averlo mai affrontato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Sappiamo tutti quello che ha fatto Roger per la storia del tennis. Per me, da piccolo, quando ho deciso di giocare a tennis era il mio. E’ il mio”. Questo il commento di Jannik, direttamente da Bologna dove è impegnato in Coppa Davis, in seguito alla notizia delufficiale dal tennis di Roger: “Da due-tre anni non si sapeva quando ritornava, quando l’ha detto ero in stanza, ho sentito il suo messaggio su Instagram. E’ una persona molto importante che ha deciso di lasciare il tennis, mi. Purtroppo non abbiamo avuto modo di giocare contro in un torneo”. SportFace.