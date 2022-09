Melendugno | incidente | un morto Stamattina

(Di giovedì 15 settembre 2022) Un uomo di 91 anni, Salvatore Quarta, ènell’di. L’auto guidata dall’anziano si è scontrata, per cause da dettagliare, con la vettura condotta da un giovane. Accaduto ad un incrocio di. L'articolo: un proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Melendugno (#Lecce), incidente: un morto - PugliaStream : Incidente frontale tra due auto a Melendugno: un morto e un ferito grave - leccenews24 : Incidente mortale sulla Melendugno-Martano, nello scontro tra due auto perde la vita un anziano - melendugno : Incidente a Melendugno, morto un 91enne di Cavallino -

quotidianodipuglia.it

Non c'è l'ha fatta il 91enne di Cavallino, coinvolto in unstradale sulla- Martano. Si indaga sulla dinamica del ...- La Procura vuole vederci chiaro nell'avvenuto la sera dello scorso 18 luglio all'ingresso di San Foca, marina di, nel quale hanno perso la vita Antonio Carlà, 47enne ... Incidente frontale tra due auto a Melendugno: un morto e un ferito grave Un uomo di 91 anni, Salvatore Quarta, è morto nell’incidente di stamattina. L’auto guidata dall’anziano si è scontrata, per cause da dettagliare, con la vettura condotta da un giovane. Accaduto ad un ...MELENDUGNO (Lecce) – Viene colto da infarto e va a schiantarsi contro un'auto proveniente dalla direzione opposta. È di un morto e di un ferito il bilancio ...