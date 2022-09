(Di giovedì 15 settembre 2022) Lantus cerca di reagire nell'amaro day after della sconfitta contro il Benfica , la seconda in due partite di Champions League . La squadra è chiamata all'immediata reazione domenica contro il ...

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: La #Juve replica alle polemiche: 'Insieme'. Ma i tifosi non perdonano: I bianconeri hanno pubblicato un post sui socia… - sportli26181512 : La #Juve replica alle polemiche: 'Insieme'. Ma i tifosi non perdonano: I bianconeri hanno pubblicato un post sui so… - winstonbishop22 : Abbiamo giocato meglio contro il PSG. Sembra la replica di Juve Villareal. #AllegriOut #JuveBenfica #JUVBEN - brasca_davide : @SalandinS Questa è la replica di Juve-Ajax - Damiano27221892 : @thomas_novello9 Replica di juve-Roma -

La Juventus cerca di reagire nell'amaro day after della sconfitta contro il Benfica , la seconda in due partite di Champions League . La squadra è chiamata all'immediata reazione domenica contro il ...... 'Lo paghi tu quell'altro che viene', ha risposto con una battuta l'amministratore delegato, arrivato allacon il compito di risanare i conti. La suaha provocato le risate di gusto dei ...La sconfitta della Juventus in casa del Benfica non è stata presa bene dai tifosi bianconeri, delusi dallo spettacolo al quale hanno assistito e dall'ennesima battuta d'arresto della formazione piemon ...Sandro Piccinini ha detto la sua sulla sconfitta rimediata dalla formazione di Allegri in casa del Benfica in Champions League.