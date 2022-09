(Di giovedì 15 settembre 2022) . I voti dei quotidiani per, in seguito alla vittoria del Napoli contro i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - MacoPorcaro : RT @anperillo: Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripante #Poli… - Pretore75 : RT @anperillo: Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripante #Poli… - Benito58047769 : RT @anperillo: Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripante #Poli… - cld1986 : RT @anperillo: Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripante #Poli… -

I precedenti erano favorevoli:sola sconfitta (17 ottobre 2017, Manchester City - Napoli 2 - 1) ... Il secondo rigore per il Napoli al 67': "Sul tiro diBarisic alza il braccio e lo ...Cresciamo - 7. Tiri, dribbling e un rigore procurato. Meno show del solito ma tanta ... Spalletti sostiene che il Che Kvara là davanti deve essere animato dafollia sana, quindi non ...ForzAzzurri.net - Kvaratskhelia, è una gioia per gli occhi: ogni giocata è magica. I voti dei quotidiani per Kvaratskhelia, in seguito alla vittoria del Napoli contro i ...Voti alti per Kvaratskhelia sui quotidiani nonostante la critica a fine partita di Spalletti che lo ha invitato a essere meno egoista ...