Il sindaco di Otranto in carcere si è dimesso Interrogatorio di garanzia per Pierpaolo Cariddi e per il fratello (Di giovedì 15 settembre 2022) Pierpaolo Cariddi si è dimesso dalla carica di sindaco di Otranto. Il primo cittadino ormai ex, della località salentina, come il fratello e suo predecessore da primo cittadino Luciano è in carcere per varie ipotesi di reato mentre altre otto persone tra funzionari ed imprenditori sono ai domiciliari. Oggi Interrogatorio di garanzia per Cariddi che si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'articolo Il sindaco di Otranto in carcere si è dimesso <small class="subtitle">Interrogatorio di garanzia per Pierpaolo Cariddi e per il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 settembre 2022)si èdalla carica didi. Il primo cittadino ormai ex, della località salentina, come ile suo predecessore da primo cittadino Luciano è inper varie ipotesi di reato mentre altre otto persone tra funzionari ed imprenditori sono ai domiciliari. Oggidiperche si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'articolo Ildiinsi è dipere per il ...

LaVeritaWeb : Smantellato il «sistema Otranto»: 57 indagati, 10 in manette I pm: mazzette e favori per i voti. Punizioni a chi no… - Tg3web : La bufera giudiziaria ad Otranto, arrestati il sindaco, il fratello già candidato col centrodestra al senato e il p… - petergomezblog : Otranto, “favori al settore del turismo per i voti”: arrestati il sindaco e altri 9 tra politici e imprenditori… - NoiNotizie : Il sindaco di Otranto (#Lecce) in carcere si è dimesso - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Corruzione: sindaco Otranto non risponde al gip e si dimette -