Coni, Malagò: "Roda candidato Fisi? Lo stimo molto, ma non siamo noi i giudici" (Di giovedì 15 settembre 2022) "Roda candidato per la federazione sport invernali? Noi non siamo giudici, non spetta a noi dire se questa cosa si può fare o non si può fare, ma sarà tutto valutato dalla Commissione verifica poteri in apertura dei lavori dell'assemblea del 15 ottobre. Le argomentazioni di Roda sono legittime, la mia stima nei suoi confronti è incondizionata, poi ci sono delle considerazioni di carattere tecnico e giuridico". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento al Consiglio nazionale, al Foro Italico, parlando della candidatura di Flavio Roda per un quarto mandato alla guida della Fisi. "La legge è molto chiara, non si possono fare più di tre mandati – ha osservato Malagò –

Malagò: L'Italia imbattibile se fa squadra. Su Milano Cortina: basta perdere tempo di Daniele Dallera Il presidente del Coni incontra Draghi insieme al capo del Cio Bach: "Quei politici che si mettono contro lo sport perdono sempre" Giovanni Malagò, presidente del Coni, oggi giovedì 15 settembre incontrerà il premier Mario Draghi. Avrà al suo fianco Thomas Bach, numero uno dello sport olimpico. Milano - Cortina 2026 sta diventando una ... Jalmicco Calcio è campione d'Italia Libertas amatori A fine novembre, tutta la squadra, sarà ricevuta a Roma, nella sede del CONI, dal presidente nazionale Giovanni Malagò . "Dopo aver vinto il titolo Regionale, abbiamo avuto la grandissima ... di Daniele Dallera Il presidente delincontra Draghi insieme al capo del Cio Bach: "Quei politici che si mettono contro lo sport perdono sempre" Giovanni, presidente del, oggi giovedì 15 settembre incontrerà il premier Mario Draghi. Avrà al suo fianco Thomas Bach, numero uno dello sport olimpico. Milano - Cortina 2026 sta diventando una ...A fine novembre, tutta la squadra, sarà ricevuta a Roma, nella sede del, dal presidente nazionale Giovanni. "Dopo aver vinto il titolo Regionale, abbiamo avuto la grandissima ...