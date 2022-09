Amadeus resta spiazzato | “Non sarei mai venuta” | gli sbatte la verità in faccia

(Di giovedì 15 settembre 2022) Durante una puntata de I Soliti Ignoti,riceve unache mai nessuno gli ha rivelato. La sentenza è pesantissima: parole dolorose(Youtube)La nuova stagione televisiva si è aperta anche perche, come negli ultimi cinque anni a questa parte, si trova a dover gestire uno degli appuntamenti più attesi di sempre: Sanremo. Con lui, il Festival della Canzone Italiana ha vissuto un nuovo successo, è rinato: anche i più giovani, infatti, si sono appassionati all’evento ed è diventato davvero di portata nazionale. Nelle ultime ore, proprio durante una delle sue trasmissioni più di successo,ha però ricevuto una stoccata senza precedenti. Nessuno gliel’aveva mai detto in questo modo, l’hanno visto tutti: ecco cos’è successo....

Yahoo Finanza

... ovvero la Rai, sarà come di consueto il programma I soliti ignoti, condotto da. Vedremo ... Ma Striscia la Notiziaun programma di punta di Mediaset, trainato anche dalla programmazione ...... anche se la musicail suo grande amore. Proprio palando di musica, intervistato da ... 'C'è una canzone straordinaria che ho inciso con Valeria Fabrizi e stiamo sperando checi voglia come ... Amadeus su Arena Suzuki '60, '70, '80... e '90: «Farò fatica a contenere l'emozione» Amadeus sta contando le ore che lo separano da «Arena Suzuki '60, '70, '80... e '90». L'edizione 2022 prenderà il via il 17 settembre, con più di 50 ospiti italiani e internazionali, fra cui Raf, Max ...Amadeus sta contando le ore che lo separano da «Arena Suzuki '60, '70, '80... e '90».L'edizione 2022 prenderà il via il 17 settembre, con più di 50 ospiti italiani e internazionali, fra cui Raf, Max P ...