Zelensky a Izyum liberata | ‘Qui torture come a Bucha’ E ai cittadini della Crimea | ‘Arriviamo’ Kadyrov | ‘Utilizzerei qualsiasi arma’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a, nella regione di Kharkiv, cittànei giorni scorsi dalla controffensiva ucraina. “Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa, la bandiera dell’Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola già nell’. E così sarà in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione, avanti e verso la vittoria“, ha dettodopo aver issato di nuovo la bandiera dell’Ucraina sulla città. Alla celebrazione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze armate ucraine e di altre forze di sicurezza che pochi giorni fa hanno liberato la città dai russi. Città nella quale si sono registrati, secondo quanto riferito da Kiev, ...