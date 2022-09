Ultime Notizie – Fulvio Bracco, ‘guardando al coraggio di mio nonno continuiamo ad innovare’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Il significato di questo progetto è di cogliere un’opportunità, traendo dalla storia del nostro successo e del nostro passato, le lezioni di coraggio di mio nonno Fulvio che, tanti anni fa, decise di spostare la sede da piazza Susa a via Folli con un investimento molto importante, per ripartire dal coraggio e dalla visione di essere leader della diagnostica di precisione, con una sede improntata alla sostenibilità e a un ambiente di lavoro che aiuta la connessione, il network e il lavoro di team”. Così Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e ceo di Bracco Imaging, a margine della presentazione delle iniziative per i 95 anni di attività del Gruppo Bracco, parla dell’imminente ritorno del Gruppo nella storica sede nel quartiere milanese di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Il significato di questo progetto è di cogliere un’opportunità, traendo dalla storia del nostro successo e del nostro passato, le lezioni didi mioche, tanti anni fa, decise di spostare la sede da piazza Susa a via Folli con un investimento molto importante, per ripartire dale dalla visione di essere leader della diagnostica di precisione, con una sede improntata alla sostenibilità e a un ambiente di lavoro che aiuta la connessione, il network e il lavoro di team”. CosìRenoldi, vicepresidente e ceo diImaging, a margine della presentazione delle iniziative per i 95 anni di attività del Gruppo, parla dell’imminente ritorno del Gruppo nella storica sede nel quartiere milanese di ...

