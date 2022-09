Shakhtar Donetsk-Celtic, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Shakhtar Donetsk e Celtic, valida per la seconda giornata del gruppo F. In questa edizione la compagine ucraina giocherà le partite casalinghe a Varsavia: l’unico precedente nella capitale polacca in una competizione UEFA risale al terzo turno preliminare della Champions League 2006/07. In quella occasione gli ospiti si imposero per 2-3 sul Legia Varsavia. Nella fase a gironi odierna gli arancioneri sono partiti benissimo con una netta vittoria per 1-4 sul campo del Lipsia. In rete Marian Shved (doppietta), Mykhailo Mudryk e Lassina Traoré, inutile per i tedeschi il pareggio di Mohamed Simakan. In campionato, lo Shakhtar è capolista assieme al Kolos Kovalivka dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata del gruppo F. In questa edizione la compagine ucraina giocherà le partite casalinghe a Varsavia: l’unico precedente nella capitale polacca in una competizione UEFA risale al terzo turno preliminare della Champions League 2006/07. In quella occasione gli ospiti si imposero per 2-3 sul Legia Varsavia. Nella fase a gironi odierna gli arancioneri sono partiti benissimo con una netta vittoria per 1-4 sul campo del Lipsia. In rete Marian Shved (doppietta), Mykhailo Mudryk e Lassina Traoré, inutile per i tedeschi il pareggio di Mohamed Simakan. In campionato, loè capolista assieme al Kolos Kovalivka dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro ...

sportface2016 : Formazioni ufficiali #ShakhtarDonetsk-#Celtic, #ChampionsLeague 2022/2023 - MarioFCIM : Ma Correa non possiamo regalarlo allo Shakhtar Donetsk? #ViktoriaInter - InfobettingOdds : RT @infobetting: Shakhtar Donetsk-Celtic (Champions League, mercoledì 14 settembre 2022 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici https://t… - infobetting : Shakhtar Donetsk-Celtic (Champions League, mercoledì 14 settembre 2022 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici… - lazio_story : #Laziostory | #VIDEO, 12 settembre 2000, #ShakhtarDonetsk-#Lazio 0-3: super esordio in Europa -