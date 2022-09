Regina Elisabetta, apre la camera ardente a Westminster Hall: 30 ore e 16 chilometri di coda per l’ultimo saluto alla Sovrana (Di mercoledì 14 settembre 2022) Potrebbe essere necessario fare fino a 30 ore di coda lungo il Tamigi per riuscire a entrare nella camera ardente della Regina Elisabetta II nella Westminster Hall del Parlamento, che verrà aperta oggi pomeriggio dopo che il feretro sarà trasferito in processione da Buckingham Palace. A lanciare l’allarme sono le autorità britanniche, che mettono in guardia sul fatto che si formerà una delle code più lunghe che Londra abbia mai visto: inizia vicino Lambeth Bridge e potrebbe snodarsi per 16 chilometri, fino a Southwark Park, nella zona sudest della capitale. D’altra parte, c’è addirittura chi si è messo in coda già alle 11.30 locali di lunedì, ben tre giorni prima dell’apertura della camera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Potrebbe essere necessario fare fino a 30 ore dilungo il Tamigi per riuscire a entrare nelladellaII nelladel Parlamento, che verrà aperta oggi pomeriggio dopo che il feretro sarà trasferito in processione da Buckingham Palace. A lanciare l’rme sono le autorità britanniche, che mettono in guardia sul fatto che si formerà una delle code più lunghe che Londra abbia mai visto: inizia vicino Lambeth Bridge e potrebbe snodarsi per 16, fino a Southwark Park, nella zona sudest della capitale. D’altra parte, c’è addirittura chi si è messo ingià alle 11.30 locali di lunedì, ben tre giorni prima dell’apertura della...

sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - gianluigidellac : RT @TgLa7: Centinaia di migliaia di persone in fila per poter dare l'ultimo saluto alla sovrana, che oggi attraverserà le strade di Londra… - AsiaSarkis : RT @pieleon0: @LaStampa È come ha detto di Maio della regina Elisabetta , modello per schiere di generazioni...sembra abbia stretto la mano… -