Milan, Giroud: «Sul 2-1 non eravamo sereni, potevamo segnare di più» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri sulla Dinamo Zagabria: le dichiarazioni Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Dinamo. PARTITA – «Semplice sì e no. Sul 2-1 non eravamo sereni, penso che abbiamo sfruttato questo punto contro il Salisburgo e volevamo vincere questa partita con il nostro modo di giocare. Penso che potessimo segnare di più e avere più precisione nell’ultimo passaggio. Siamo molto contenti, non era una partita facile ma abbiamo fatto bene». SOGNO – «La Champions è la più bella delle competizioni. Vogliamo fare bene, almeno passare il girone». CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Olivier, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri sulla Dinamo Zagabria: le dichiarazioni Olivierha parlato a Sky Sport dopo-Dinamo. PARTITA – «Semplice sì e no. Sul 2-1 non, penso che abbiamo sfruttato questo punto contro il Salisburgo e volevamo vincere questa partita con il nostro modo di giocare. Penso che potessimodi più e avere più precisione nell’ultimo passaggio. Siamo molto contenti, non era una partita facile ma abbiamo fatto bene». SOGNO – «La Champions è la più bella delle competizioni. Vogliamo fare bene, almeno passare il girone». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara… - AntoVitiello : #Pioli: “Chi può giocare al posto di #Giroud? Olivier è contento di giocare sempre (ride). #DeKetelaere può farlo,… - gippu1 : Il gol di Saelemaekers è il primo gol di testa del #Milan da oltre otto mesi: l'ultimo era stato di Olivier Giroud… - FutureisLeao : @Jacopomutta @milan_passione @teo_acm Secondo voi Giroud ha giocato male oggi? Senza di lui non è neanche detto che avremmo vinto ahah. - solodenti : RT @gippu1: Olivier #Giroud non sbaglia un rigore dal 26 settembre 2012: un numero 9 del Milan non segnava in #ChampionsLeague dal 21 novem… -