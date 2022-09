Metallo nel formaggio: ritirato dai supermercati questo lotto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono stati ritirati dai supermercati alcuni prodotti che potrebbero essere pericolosi per la salute pubblica. Al loro interno saono stati trovati frammenti di Metallo e vetro. Si tratta, però solo di alcuni lotti che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali. Ritirata dal mercato un’insalata Due giorni fa è stato ritirato uno specifico tipo di insalata al cui interno sembra sia possibile la presenza di frammenti di vetro. È l’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena di supermercati ALDI, che ha il marchio di identificazione Wojnar’s Wiener Leckerbissen, viene prodotta a Vienna e ha data di scadenza 21 settembre 2022. Viene raccomandato ai cittadini di non consumare il prodotto e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono stati ritirati daialcuni prodotti che potrebbero essere pericolosi per la salute pubblica. Al loro interno saono stati trovati frammenti die vetro. Si tratta, però solo di alcuni lotti che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali. Ritirata dal mercato un’insalata Due giorni fa è statouno specifico tipo di insalata al cui interno sembra sia possibile la presenza di frammenti di vetro. È l’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena diALDI, che ha il marchio di identificazione Wojnar’s Wiener Leckerbissen, viene prodotta a Vienna e ha data di scadenza 21 settembre 2022. Viene raccomandato ai cittadini di non consumare il prodotto e di ...

