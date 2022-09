"La pace?". La tremenda profezia di Capuozzo: ecco come può finire (Di mercoledì 14 settembre 2022) "La pace è più lontana che mai. Temo un Putin con le spalle al muro". Toni Capuozzo, storico inviato di guerra, è convinto che l'efficace controffensiva ucraina, dopo sei mesi di invasione russa, non sia prodromica alla pace. In un post sulla sua pagina Facebook, Capuozzo ha spiegato quali pericoli si annidano nel momentaneo ribaltamento di fronte: "Sembra il destino, o una regia perfetta: i paesi della Nato si riuniscono a Ramstein a decidere aiuti militari ed economici all'Ucraina per una guerra di lunga durata, e l'esercito ucraino dimostra sul campo che è possibile vincere, che si può ricacciare i russi entro i loro confini, che la riconquista non è un'utopia". Cosa cambia? "Secondo me la pace, se mai fosse stata vicina, è più lontana che mai -scrive il giornalista -. Fino alla fine di agosto i ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Laè più lontana che mai. Temo un Putin con le spalle al muro". Toni, storico inviato di guerra, è convinto che l'efficace controffensiva ucraina, dopo sei mesi di invasione russa, non sia prodromica alla. In un post sulla sua pagina Facebook,ha spiegato quali pericoli si annidano nel momentaneo ribaltamento di fronte: "Sembra il destino, o una regia perfetta: i paesi della Nato si riuniscono a Ramstein a decidere aiuti militari ed economici all'Ucraina per una guerra di lunga durata, e l'esercito ucraino dimostra sul campo che è possibile vincere, che si può ricacciare i russi entro i loro confini, che la riconquista non è un'utopia". Cosa cambia? "Secondo me la, se mai fosse stata vicina, è più lontana che mai -scrive il giornalista -. Fino alla fine di agosto i ...

