La Juventus cade ancora in Champions, il Benfica passa 2-1 (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Sconfitta sanguinosa per la Juventus nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si lasciano rimontare in casa dal Benfica, che espugna l'Allianz Stadium 2-1 grazie alle reti di Joao Mario e Neres, capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio di Milik. Caduta davvero pesante per la squadra di Allegri, che resta a zero punti insieme al Maccabi Haifa, mentre i portoghesi e il Psg volano a punteggio pieno a quota 6 nel Girone H. passano quattro giri di lancette dal fischio d'inizio e i bianconeri vanno subito avanti con Milik, bravissimo a staccare di testa sulla punizione di Paredes e battere Vlachodimos per l'immediato 1-0. Qualche minuto più tardi Kostic avrebbe sul mancino la chance per il raddoppio, ma la spreca da pochi passi non riuscendo ad inquadrare la porta. Con il ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Sconfitta sanguinosa per lanella seconda giornata della fase a gironi diLeague. I bianconeri si lasciano rimontare in casa dal, che espugna l'Allianz Stadium 2-1 grazie alle reti di Joao Mario e Neres, capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio di Milik. Caduta davvero pesante per la squadra di Allegri, che resta a zero punti insieme al Maccabi Haifa, mentre i portoghesi e il Psg volano a punteggio pieno a quota 6 nel Girone H.no quattro giri di lancette dal fischio d'inizio e i bianconeri vanno subito avanti con Milik, bravissimo a staccare di testa sulla punizione di Paredes e battere Vlachodimos per l'immediato 1-0. Qualche minuto più tardi Kostic avrebbe sul mancino la chance per il raddoppio, ma la spreca da pochi passi non riuscendo ad inquadrare la porta. Con il ...

