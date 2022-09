_Morik92_ : Boom!!! La mia chiacchierata con @fbernardeschi: 'Tiferò sempre #Juve, ho dato tutto per questa maglia. Con #CR7 i… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con l'ex arbitro Ezio #Morina: 'Partita falsata, #Marcenaro non ammetterà mai l'errore. Da Cal… - juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - sportli26181512 : Juve al primo snodo cruciale: si gioca tantissimo, Di Maria è la svolta... ma è a mezzo servizio. Può bastare?: Una… - cmdotcom : Juve al primo snodo cruciale: si gioca tantissimo, Di Maria è la svolta... ma è a mezzo servizio. Può bastare? -

Tuttosport

... l'esordio contro il Genoa per 6 minuti il 14 aprile 2018 e l'ora in campo contro laquattro ...Diaby era appena uscito dal guscio del Psg dove era arrivato a 14 anni firmando il suo...Commenta perAl termine di una partita intrecciata e rocambolesca, laagguanta in dieci un pari prezioso contro i campioni in carica del Benfica . Dopo l'espulsione di Scaglia (35'), i lusitani trovano ... Juve, Del Piero e il primo gol in Champions League: ricordi social Juve femminile contro Roma, quando si gioca il big match della 3°giornata di Serie A donne. Formazioni, pronostici e diretta streaming.Una gara che vale tanto, tantissimo. Non tutto, perché dopo questa ci saranno altri 12 punti a disposizione nelle prossime cinque partite di Champions e ...