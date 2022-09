Barcellona-Atletico: le ultime sulla clausola di Griezmann (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona ha negato di essere vicino ad accettare di ridurre la clausola di acquisto sul contratto di prestito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo il Mundo Deportivo ilha negato di essere vicino ad accettare di ridurre ladi acquisto sul contratto di prestito...

gippu1 : Per la prima volta nella storia della #ChampionsLeague, i club tedeschi vincono tre partite nella stessa sera. 5-0… - sportli26181512 : Barcellona-Atletico: le ultime sulla clausola di Griezmann: Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona ha negato di e… - GiulioRolandi : RT @parallelecinico: Barcellona e Atletico Madrid hanno giocato in Champions. Eppure. #EuropeiTipo - Alessiabibi : RT @parallelecinico: Barcellona e Atletico Madrid hanno giocato in Champions. Eppure. #EuropeiTipo - Pano_077 : RT @parallelecinico: Barcellona e Atletico Madrid hanno giocato in Champions. Eppure. #EuropeiTipo -