Verissimo, Silvia Toffanin annuncia gli ospiti: tutti aspettano Ilary Blasi (Di martedì 13 settembre 2022) Silvia Toffanin torna in onda con la nuova stagione di Verissimo e il suo doppio appuntamento di sabato e domenica. Dal prossimo 17 settembre, la conduttrice aprirà le porte del suo salotto TV a partire dalle 16.30. Verissimo, gli ospiti: Silvia Toffanin intervista Ilary Blasi? Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, Silvia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 settembre 2022)torna in onda con la nuova stagione die il suo doppio appuntamento di sabato e domenica. Dal prossimo 17 settembre, la conduttrice aprirà le porte del suo salotto TV a partire dalle 16.30., gliintervista? Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Verissimo, Silvia Toffanin annuncia gli ospiti: tutti aspettano Ilary Blasi - Katalin202 : RT @cyfanpage_ita: Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per la nuova edizione di Verissimo, al via sabato 17 e domenica 18 settembre nel po… - Angiealcino : RT @cyfanpage_ita: Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per la nuova edizione di Verissimo, al via sabato 17 e domenica 18 settembre nel po… - CanJi48546130 : RT @cyfanpage_ita: Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per la nuova edizione di Verissimo, al via sabato 17 e domenica 18 settembre nel po… - parvahagigih : RT @cyfanpage_ita: Silvia Toffanin riparte “in coppia”. Per la nuova edizione di Verissimo, al via sabato 17 e domenica 18 settembre nel po… -