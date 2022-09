Rompicapo | 101 e 102 | trova la soluzione se ci riesci

Leggi su ck12

(Di martedì 13 settembre 2022) Ti piacciono i numeri? Questofa al caso tuo, prova a risolvere in pochissimi secondi e dimostra le tue abilità.CK12 11 09 22 (Brightside screenshot)Ormai tutti si cimentano in rete cone test di vario genere. Alcuni sono davvero complicati, altri lo diventano a causa del tempo limitato imposto per la ri. anche oggi avrai pochi secondi, ma se ti piacciono i numeri sarai avvantaggiato. I test di logica e isono così amati perché le persone si vogliono mettere sempre alla prova in giochetti come questo per testare il proprio quoziente intellettivo. Poco importa la cultura, dovrai possedere una mente elastica e flessibile, in aggiunta essere velocissimo. Anche per accedere a certi esami o concorsi esistono i test ingresso. In questi sono ...