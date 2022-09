Napoli, Davis: «Conosciamo bene la loro qualità» (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole di Steven Davis sulla sfida contro il Napoli: «Sappiamo quanto sia difficile giocare in Champions, sono tutte grandi squadre» Steven Davis, centrocampista dei Ranges ha parlato in vista della sfida con il Napoli in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. ULTIMO PERIODO – «É stato molto difficile, poi non abbiamo potuto giocare nel weekend, ma capita e ora vediamo che succede». SFIDA Napoli – «Abbiamo capito quanto è difficile la Champions, ma vogliamo fare come il Napoli, qui abbiamo tutti i tifosi che ci spingono e proviamo a migliorare almeno in casa». ESPERIENZA CHAMPIONS – «Non abbiamo molta esperienza, sappiamo quanto sarà difficile col Napoli ma non è accettabile giocare con i Rangers e perdere, siamo forti e proveremo a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole di Stevensulla sfida contro il: «Sappiamo quanto sia difficile giocare in Champions, sono tutte grandi squadre» Steven, centrocampista dei Ranges ha parlato in vista della sfida con ilin conferenza stampa. Di seguito le sue parole. ULTIMO PERIODO – «É stato molto difficile, poi non abbiamo potuto giocare nel weekend, ma capita e ora vediamo che succede». SFIDA– «Abbiamo capito quanto è difficile la Champions, ma vogliamo fare come il, qui abbiamo tutti i tifosi che ci spingono e proviamo a migliorare almeno in casa». ESPERIENZA CHAMPIONS – «Non abbiamo molta esperienza, sappiamo quanto sarà difficile colma non è accettabile giocare con i Rangers e perdere, siamo forti e proveremo a ...

NapoliAddict : Conferenza Stampa Van Bronckhrost- Davis: “Non abbiamo molto esperienza, Il Napoli una squadra di qualita’! #Napoli… - claudioruss : #Rangers, #VanBronckhorst in conferenza stampa: 'McLaughlin non giocherà, c'è McGregor! Per il #Napoli Osimhen grav… - claudioruss : #Rangers, Steven #Davis in conferenza stampa: '#Napoli? Una big, se non teniamo palla sarà una lunga notte! Abbiamo… - 100x100Napoli : Le parole di Davis in conferenza - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Rangers-#Napoli, #Davis provoca: “Faremo come loro hanno fatto col #Liverpool” -