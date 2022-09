Mountain bike, Gaia Tormena vince la Coppa del Mondo 2022 di XC Eliminator! (Di martedì 13 settembre 2022) Gaia Tormena ha conquistato la tappa di Parigi e la classifica generale della Coppa del Mondo 2022 di XC Eliminator: la valdostana ha vinto il circuito UCI con una settimana d’anticipo. Il forfait per infortunio in Francia della più immediata inseguitrice ha consentito all’azzurra, dopo il successo, di avere la matematica certezza del trionfo con una gara d’anticipo, rendendo ininfluente l’ultima gara di Wintenberg, in Germania. L’azzurra aveva saltato in precedenza le due tappe in Oriente e così era arrivata all’appuntamento parigino, seppur ancora in testa alla graduatoria, con un piccolo margine sulla prima concorrente per la vittoria finale, la tedesca Marion Fromberger, la quale però, come detto, ha dovuto saltare la tappa francese. Gaia Tormena (GS Lupi Valle ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022)ha conquistato la tappa di Parigi e la classifica generale delladeldi XC Eliminator: la valdostana ha vinto il circuito UCI con una settimana d’anticipo. Il forfait per infortunio in Francia della più immediata inseguitrice ha consentito all’azzurra, dopo il successo, di avere la matematica certezza del trionfo con una gara d’anticipo, rendendo ininfluente l’ultima gara di Wintenberg, in Germania. L’azzurra aveva saltato in precedenza le due tappe in Oriente e così era arrivata all’appuntamento parigino, seppur ancora in testa alla graduatoria, con un piccolo margine sulla prima concorrente per la vittoria finale, la tedesca Marion Fromberger, la quale però, come detto, ha dovuto saltare la tappa francese.(GS Lupi Valle ...

