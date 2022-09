“Lockdown? Non mi sono divertito” | la replica di Conte a Porro sulle restrizioni Covid

(Di martedì 13 settembre 2022) https://nicola.np.ticdn.it/wp-nt/uploads/2022/09/sd no mpl-1-1.mp4 I commensali lo sanno: sul nostro sito abbiamo più volte criticato le scelte anti-coronavirus del governoII (e, ad essere sinceri, pure alcune del governo Draghi I). Ieri sera, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, negli studi di Mediaset è arrivato Giuseppeed era inevitabile che tra una domanda e l’altra si finisse anche a discutere di, green pass e tutto il resto. “Lei sa quanto siamo stati critici – dice Nicolaal suo interlocutore – abbiamo perso molti punti di Pil e forse ilsi poteva fare diversamente. Le faccio una critica a viso aperto e le dico che per me ilè stato una follia, una violazione delle libertà ...

...lo stivale e con il, insieme sempre ad Ale Bavo, ho prodotto a distanza "Ogni notte Scoperta". Quest'anno ho pubblicato un micro - album di colonne sonore chiamato "musiche per film che...... un lavoro concepito nei mesi di, che porta in scena i corpi danzanti e riflette su come ... In questo modo delle persone chesi sono mai incontrate, costruiscono una serie di performance l'...Nella liberalizzazione dei commerci, nella riduzione dei dazi, nell’abbattimento delle barriere vi è un potenziale anti-inflazione ...A Quarta Repubblica il conduttore e l'ex premier a confronto sulle politiche restrittive per il Covid. Porro: "Follia il lockdown". Conte: "Non mi sono divertito" ...