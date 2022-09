Incendi fuori controllo in California: una colonna di fumo invade le città – Il video (Di martedì 13 settembre 2022) Caldo record, alluvioni, un uragano e, soprattutto, gli Incendi. In California la situazione di emergenza non accenna a diminuire e, nelle ultime ore, le fiamme hanno ripreso a bruciare in diverse parti dello Stato, creando enormi nubi di fumo. Il Mosquito Fire – così è stato ribattezzato dalle autorità l’Incendio al largo di Sacramento – ha già bruciato in una settimana 48.700 ettari di terreno e distrutto decine di abitazioni. Undicimila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, mentre l’Incendio sembra ora dirigersi verso alcune foreste al confine tra California e Nevada. L’emergenza Incendi Da settimane, la California è alle prese con un caldo eccezionale, che ha riportato tra gli abitanti la paura per il rischio blackout. ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Caldo record, alluvioni, un uragano e, soprattutto, gli. Inla situazione di emergenza non accenna a diminuire e, nelle ultime ore, le fiamme hanno ripreso a bruciare in diverse parti dello Stato, creando enormi nubi di. Il Mosquito Fire – così è stato ribattezzato dalle autorità l’o al largo di Sacramento – ha già bruciato in una settimana 48.700 ettari di terreno e distrutto decine di abitazioni. Undicimila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, mentre l’o sembra ora dirigersi verso alcune foreste al confine trae Nevada. L’emergenzaDa settimane, laè alle prese con un caldo eccezionale, che ha riportato tra gli abitanti la paura per il rischio blackout. ...

Incantesimo : RT @iconaclima: Sono 105 gli incendi attivi tra gli stati di California, Oregon, Idaho, Montana e Washington. Il #mosquitofire è il più est… - iconaclima : Sono 105 gli incendi attivi tra gli stati di California, Oregon, Idaho, Montana e Washington. Il #mosquitofire è il… - iconanews : California alle prese con vasti incendi: Mosquito Fire fuori controllo - ritalaura2000 : @porfidax @l_angiolini lo so vi incontro tutti giorni. Le cose che mi lasciano basita e quando per incidenti o ince… - loscheIetro : Viva l'estate viva i trenta gradi alle 4 15 viva l'aria inesistente viva le zanzare viva la siccità in lombardia vi… -