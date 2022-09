Empoli Roma | che bellezza Dybala | «Un Picasso in un mondo di artigiani»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 settembre 2022) Prestazione spettacolare quella diin, il gol ma non solo per la Joya Pauloè stato il grande protagonista della vittoria dellaper 2-1 in casa dell’. Non solo il gol, ma anche tante giocate di grandissima qualità. Una prestazione che per il Corriere dello Sport vale un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Unin undi. Un gol bellissimo, un palo interno, un assist spaventoso. Il Castellani si alza in piedi per omaggiarlo nel momento del cambio». L'articolo proviene da Calcio News 24.