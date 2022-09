Elezioni: Letta ‘il 18 a Monza con sindaci mentre c’è Pontida lì vicino, saremo tanti’ (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il 18 settembre mattina a Monza faremo questo importantissimo appuntamento con tutti i nostri amministratori, saremo non lontani dal raduno della Lega e dobbiamo essere davvero tanti a Monza”. Così Enrico Letta via Zoom ai candidati Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il 18 settembre mattina afaremo questo importantissimo appuntamento con tutti i nostri amministratori,non lontani dal raduno della Lega e dobbiamo essere davvero tanti a”. Così Enricovia Zoom ai candidati Pd. L'articolo CalcioWeb.

