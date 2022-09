Delfini avvistati nel porto di Pescara

(Di martedì 13 settembre 2022)- "Gli animali selvatici si avvicinano all'uomo se non vengono perseguitati…". E' per questo secondo la Stazione Ornitologica Abruzzese che è stato possibile il raro avvistamento dentro ildidi due. Si tratta di due Tursiopi adulti sicuramente in attività di ricerca e cattura di pesci. La notizia è stata immediatamente comunicata al Centro Studi Cetacei diil cui direttore Dott. Vincenzo Olivieri ha spiegato che "Il Tursiope veniva anche chiamato "delfino costiero" proprio per l'abitudine, a differenza di altri cetacei, di avvicinarsi molto alle rive in acque poco profonde. Il comportamento degli animali fotografati aè quindi normale per la specie che soprattutto in questo periodo frequenta le acque basse alle foci dei corsi d' acqua per ...

