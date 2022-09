Congedo parentale 2022, tutte le novità: quanto dura e come richiederlo (Di martedì 13 settembre 2022) Avere un figlio piccolo comporta la necessità di soddisfare anche i bisogni affettivi e relazioni del bambino, anche se si è un genitore che lavora. È per questa finalità che nasce il Congedo parentale. Si tratta di una sorta di “permesso” del quale possono usufruire entrambi i genitori del bambino fino al compimento dei 12 anni di quest’ultimo. Leggi anche: Bonus mamme disoccupate 2022 da 350€: requisiti e come richiederlo Qual è il periodo di cui si può usufruire Il padre e la madre non possono usufruire di un periodo superiore ai 10 mesi che possono eventualmente salire ad 11 se il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso. Il periodo di Congedo parentale può variare a seconda del tipo di occupazione che fa l’altro genitore. È di 9 mesi per le madri dipendenti; ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Avere un figlio piccolo comporta la necessità di soddisfare anche i bisogni affettivi e relazioni del bambino, anche se si è un genitore che lavora. È per questa finalità che nasce il. Si tratta di una sorta di “permesso” del quale possono usufruire entrambi i genitori del bambino fino al compimento dei 12 anni di quest’ultimo. Leggi anche: Bonus mamme disoccupateda 350€: requisiti eQual è il periodo di cui si può usufruire Il padre e la madre non possono usufruire di un periodo superiore ai 10 mesi che possono eventualmente salire ad 11 se il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso. Il periodo dipuò variare a seconda del tipo di occupazione che fa l’altro genitore. È di 9 mesi per le madri dipendenti; ...

