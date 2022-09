Basket, Europei 2022: la Francia ai raggi X. Gobert, Fournier e Huertel impressionano, ma l’Italia deve crederci ancora! (Di martedì 13 settembre 2022) Italia-Francia, come a Tokyo e come anche in numerosissime altre occasioni nella storia della pallacanestro. Un classico europeo, questo, che ritorna a un anno dalla rassegna olimpica e a un mese dalla doppia amichevole che segnò l’inizio del cammino azzurro verso gli Europei. Andiamo a scoprire cos’hanno fatto finora i 12 di Vincent Collet, ormai dal 2009 sulla panchina francese, assistito da Pascal Donnadieu, eterno coach del Nanterre (che guida dal 1987), e da Laurent Foirest, ex ala piccola con un’ottima carriera da giocatore. ELIE OKOBO 12.3 minuti giocati in 6 partite con 2.8 punti e 1.2 rimbalzi di media. Il play ventiquattrenne che giocherà l’Eurolega in maglia Monaco è il cambio di Heurtel e condivide il ruolo con Albicy. Attenzione a sottovalutarlo: ha avuto il suo ottimo momento di gloria con la Slovenia realizzando 11 punti. AMATH ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Italia-, come a Tokyo e come anche in numerosissime altre occasioni nella storia della pallacanestro. Un classico europeo, questo, che ritorna a un anno dalla rassegna olimpica e a un mese dalla doppia amichevole che segnò l’inizio del cammino azzurro verso gli. Andiamo a scoprire cos’hanno fatto finora i 12 di Vincent Collet, ormai dal 2009 sulla panchina francese, assistito da Pascal Donnadieu, eterno coach del Nanterre (che guida dal 1987), e da Laurent Foirest, ex ala piccola con un’ottima carriera da giocatore. ELIE OKOBO 12.3 minuti giocati in 6 partite con 2.8 punti e 1.2 rimbalzi di media. Il play ventiquattrenne che giocherà l’Eurolega in maglia Monaco è il cambio di Heurtel e condivide il ruolo con Albicy. Attenzione a sottovalutarlo: ha avuto il suo ottimo momento di gloria con la Slovenia realizzando 11 punti. AMATH ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - matteosalvinimi : Grande l’Italia del basket che elimina la Serbia negli ottavi di finale degli europei! Grandi i ragazzi, grande Poz… - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - zazoomblog : Spagna-Finlandia oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Europei 2022 basket - #Spagna-Finlandia… - fedekite75 : @Ricc1313 @il_Malpensante Non è la questione della svista. La 5^ giornata di campionato non può mai essere più impo… -