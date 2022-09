Ucraina, 007 Gb: “Rapida avanzata Kiev, Russia in ritiro da Kharkiv” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Davanti alle “avanzate ucraine, la Russia ha probabilmente ordinato il ritiro delle proprie truppe dall’intera area occupata della regione di Kharkiv, a ovest del fiume Oskil”, un settore in cui “restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledì l’Ucraina ha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l’area di Greater London”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui nel sud, vicino Kherson, la Russia sta probabilmente faticando per “far arrivare riserve sufficienti attraverso il fiume Dnipro fino alla linea del fronte”. E, rileva la valutazione, “resta incompleto il ponte galleggiante che la Russia ha iniziato a costruire due settimane fa”, mentre “l’artiglieria a lungo raggio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Davanti alle “avanzate ucraine, laha probabilmente ordinato ildelle proprie truppe dall’intera area occupata della regione di, a ovest del fiume Oskil”, un settore in cui “restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledì l’ha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l’area di Greater London”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui nel sud, vicino Kherson, lasta probabilmente faticando per “far arrivare riserve sufficienti attraverso il fiume Dnipro fino alla linea del fronte”. E, rileva la valutazione, “resta incompleto il ponte galleggiante che laha iniziato a costruire due settimane fa”, mentre “l’artiglieria a lungo raggio ...

BinaryOptionEU : RT '#Ucraina, 007 Gb: 'Rapida avanzata Kiev, Russia probabilmente in ritiro da Kharkiv'. - OshodinRosemary : RT @Adnkronos: #Ucraina, 007 Gb: 'Rapida avanzata Kiev, Russia probabilmente in ritiro da Kharkiv'. - corona_tweet : RT @pleccese: Ucraina, 007 Gb: “Rapida avanzata Kiev, Russia in ritiro da Kharkiv” ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Ucraina, 007 Gb: “Rapida avanzata Kiev, Russia in ritiro da Kharkiv” ??Leggi di più su - Dubito_Quin : ma come rimosso??? dopo la splendida ritirata tattica?? allora il riposizionamento era per il comandante...??????… -