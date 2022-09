Lozano in forse per Rangers-Napoli? Le ultime sulle sue condizioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella giornata di Serie A che volge al termine, il Napoli ha conquistato un risultato importante, soprattutto per dare continuità alle ottime prestazioni messe in campo contro Lazio e Liverpool. L’1-0 contro lo Spezia al Maradona non era scontato, considerando anche come si era indirizzata la partita, ma la zampata sul finale di Raspadori ha consentito al Napoli di posizionarsi comodamente in cima alla classifica di Serie A. Adesso tutta la concentrazione è indirizzata alla partita di Champions League contro i Rangers, slittata di 24h per il lutto nazionale del Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta. La UEFA ha sostenuto che le ragioni del cambio data sono di ordine pubblico, tenendo conto che tutte le forze dell’ordine sono impegnate nella cerimonia di addio a Sua Maestà e nell’arrivo del Re Carlo III. L’aggiornamento ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella giornata di Serie A che volge al termine, ilha conquistato un risultato importante, soprattutto per dare continuità alle ottime prestazioni messe in campo contro Lazio e Liverpool. L’1-0 contro lo Spezia al Maradona non era scontato, considerando anche come si era indirizzata la partita, ma la zampata sul finale di Raspadori ha consentito aldi posizionarsi comodamente in cima alla classifica di Serie A. Adesso tutta la concentrazione è indirizzata alla partita di Champions League contro i, slittata di 24h per il lutto nazionale del Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta. La UEFA ha sostenuto che le ragioni del cambio data sono di ordine pubblico, tenendo conto che tutte le forze dell’ordine sono impegnate nella cerimonia di addio a Sua Maestà e nell’arrivo del Re Carlo III. L’aggiornamento ...

tonikk_ : @softJumped Forse lo staff del Napoli non sarà perfetto, ma se fosse per le capate che prendono i DS dell'internet… - patrizi00536975 : @sscnapoli FORZA NAPOLI SEMPRE, ma mo' mi chiedo LOZANO, NDOMBELE' quando iniziano ad alzare un po' il ritmo e fare… - eNo11 : @mvcalcio Invece forse è proprio quella giusta. Soprattutto in mancanza di Osimhen puoi lasciare Pierre e Fik a uom… - kristian_damico : @lucacerchione Male Lozano inconfutabile, direi come sempre, però l'aver trovato una giocata decisiva forse rende il 4,5 troppo severo - GiovanniCorvin2 : Chiamate #callejon a castelvolturno ad allenare #lozano forse dopo riuscirebbe a far goal inserendosi sul secondo… -