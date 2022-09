Elisabetta, l’addio di Harry all’amata nonna: “Sei stata la mia bussola. Grazie del tuo sorriso” (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo i rumors sull’eredità. Coi paparazzi in affannosa ricerca del minimo sguardo, o di una parola anche solo sussurrata con il fratello William, la cognata Kate, la discussa moglie Meghan, il principe Harry affida a una nota di poche, ma intense parole, il suo omaggio alla amata nonna: la regina Elisabetta II, scomparsa giovedì. Un affetto a lungo centrale nella sua vita a corte, che il secondogenito di Re Carlo definisce la sua «bussola», finché è stata in vita. E in una dichiarazione rilanciata dai media britannici, Harry ringrazia la regina per i suoi «sani consigli». E ne ricorda il «sorriso contagioso». Insomma, spogliatosi di titoli nobiliari, e lontano da guerre fratricide e recriminazioni rilanciate anche da oltreoceano, il ribelle della Casa reale, si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo i rumors sull’eredità. Coi paparazzi in affannosa ricerca del minimo sguardo, o di una parola anche solo sussurrata con il fratello William, la cognata Kate, la discussa moglie Meghan, il principeaffida a una nota di poche, ma intense parole, il suo omaggio alla amata: la reginaII, scomparsa giovedì. Un affetto a lungo centrale nella sua vita a corte, che il secondogenito di Re Carlo definisce la sua «», finché èin vita. E in una dichiarazione rilanciata dai media britannici,ringrazia la regina per i suoi «sani consigli». E ne ricorda il «contagioso». Insomma, spogliatosi di titoli nobiliari, e lontano da guerre fratricide e recriminazioni rilanciate anche da oltreoceano, il ribelle della Casa reale, si ...

Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - LaStampa : Addio Elisabetta, l’ultima Regina britannica - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta nel presepe napoletano con il cartello 'Addio regina', esposta accanto al principe Filippo. L'… - fisco24_info : Ore in fila per Elisabetta, l'addio dei sudditi: Decine di migliaia a Edimburgo: 'Morire qui il suo ultimo dono' - zazoomblog : Leader in navetta per l’addio a Elisabetta: il rigido protocollo per camera ardente e funerale - #Leader #navetta… -