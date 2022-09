Ansia e stress da rientro dalle vacanze: ecco i rimedi (Di lunedì 12 settembre 2022) Si sa, il ritorno dalle vacanze è sempre abbastanza traumatico. Riprendere i consueti, frenetici ritmi lavorativi e di studio non è certamente un gioco da ragazzi, almeno non subito. La settimana lavorativa è lunga, e se il lunedì arriva in un battibaleno, non si può dire lo stesso del venerdì. Quest’ultimo infatti appare sempre lontanissimo. A volte la ripresa degli impegni può sembrare pesante e favorire l’insorgere di un senso di pesantezza e di stress, che si tramuta in malessere generale. E spesso quello che è un malessere psicologico viene somatizzato e trasformato in malessere fisico. A chi non è mai capitato di soffrire, specialmente nel weekend, di fastidiosi dolori, siano essi di tipo muscolare o più frequentemente cefalee? rimedi per la cefalea da rientro Proprio nei giorni in cui si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Si sa, il ritornoè sempre abbastanza traumatico. Riprendere i consueti, frenetici ritmi lavorativi e di studio non è certamente un gioco da ragazzi, almeno non subito. La settimana lavorativa è lunga, e se il lunedì arriva in un battibaleno, non si può dire lo stesso del venerdì. Quest’ultimo infatti appare sempre lontanissimo. A volte la ripresa degli impegni può sembrare pesante e favorire l’insorgere di un senso di pesantezza e di, che si tramuta in malessere generale. E spesso quello che è un malessere psicologico viene somatizzato e trasformato in malessere fisico. A chi non è mai capitato di soffrire, specialmente nel weekend, di fastidiosi dolori, siano essi di tipo muscolare o più frequentemente cefalee?per la cefalea daProprio nei giorni in cui si ...

