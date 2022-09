"A chi mi chiede se sarei contenta...": Boschi, veleno puro contro la Meloni (Di lunedì 12 settembre 2022) No, Maria Elena Boschi non vuole una premier donna. O meglio, non la vuole se risponde al nome di Giorgia Meloni. Lo dice chiaro e tondo, la plenipotenziaria di Matteo Renzi in Italia Viva. Il tutto nel corso di una iniziativa elettorale a Tivoli. "A chi mi chiede se sarei contenta di avere Meloni, una donna, presidente del Consiglio rispondo che non sarei contenta di avere il primo presidente del consiglio sovranista del Paese, anche se donna", taglia corto la Boschi. E ancora, aggiunge: "Il centrodestra di oggi di centro non ha niente. È una destra destra, che si è messa la camicia buona della domenica, pronta a tornare, il giorno dopo il voto, a quello che era, alla propria incompetenza. Fanno promesse irrealizzabili e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) No, Maria Elenanon vuole una premier donna. O meglio, non la vuole se risponde al nome di Giorgia. Lo dice chiaro e tondo, la plenipotenziaria di Matteo Renzi in Italia Viva. Il tutto nel corso di una iniziativa elettorale a Tivoli. "A chi misedi avere, una donna, presidente del Consiglio rispondo che nondi avere il primo presidente del consiglio sovranista del Paese, anche se donna", taglia corto la. E ancora, aggiunge: "Il centrodestra di oggi di centro non ha niente. È una destra destra, che si è messa la camicia buona della domenica, pronta a tornare, il giorno dopo il voto, a quello che era, alla propria incompetenza. Fanno promesse irrealizzabili e ...

