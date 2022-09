Sei mesi dopo, il Napoli torna in testa alla classifica (con Milan e Atalanta) (Di domenica 11 settembre 2022) A Bergamo finisce 1-1 la partita tra Atalanta e Cremonese. La squadra di Gasperini resta prima in classifica, ma non più in solitaria, le tocca condividere il posto con Napoli e Milan. È stata l’Atalanta ad andare in vantaggio per prima, al 74’, con un gol di testa di Demiral su calcio di punizione di Koopmeiners. dopo soli 4 minuti la Cremonese ha pareggiato con Valeri. Ora l’Atalanta, il Napoli e il Milan hanno tutte 14 punti e condividono il piano più alto della classifica di Serie A. L’ultima volta che il Napoli è stato primo in classifica è stata il 6 marzo scorso, quando poi perdemmo in casa contro il Milan. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) A Bergamo finisce 1-1 la partita trae Cremonese. La squadra di Gasperini resta prima in, ma non più in solitaria, le tocca condividere il posto con. È stata l’ad andare in vantaggio per prima, al 74’, con un gol didi Demiral su calcio di punizione di Koopmeiners.soli 4 minuti la Cremonese ha pareggiato con Valeri. Ora l’, ile ilhanno tutte 14 punti e condividono il piano più alto delladi Serie A. L’ultima volta che ilè stato primo inè stata il 6 marzo scorso, quando poi perdemmo in casa contro il. L'articolo ...

