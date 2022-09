Pinocchio | le differenze tra il classico del 1940 e il live action Disney del 2022

(Di domenica 11 settembre 2022) Il nostro confronto fra due: l'adattamentodi Robert Zemeckis per+ e il 2°datato, evidenziandone le. In occasione del+ Day è sbarcato direttamente in streaming sulla piattaforma di Casa di Walt ildidiretto a Robert Zemeckis con protagonista Tom Hanks nei panni di Geppetto. Una nuova rilettura de Le avventure di. Storia di un burattino di Carlo Collodi e soprattutto deld'animazionedatato. Con l'arrivo del film su+, andiamo a vedere le principali...

marty327 : Molto carino! Ovviamente ci sono differenze con il cartone originale ma essendo un live action ci stanno! #Pinocchio -

Con l'arrivo del film su Disney+, andiamo a vedere le principalifra i due adattamenti , precisando che ovviamente rincorrete in alcuni spoiler sui dueleggendo . Un inizio più ...Dovranno trovare il loro posto nel mondo proprio a partire dalle loro. Dal 21 settembre. ...L'ultimo dei remake live action dei classici Disney arriva solo in streaming ed è ...Il nostro confronto fra due Pinocchio: l'adattamento live action di Robert Zemeckis per Disney+ e il 2° classico Disney datato 1940, evidenziandone le differenze. In occasione del Disney+ Day è sbarca ...Pinocchio delude la critica cinematografica statunitense, sul sito Rotten Tomatoes il film ottiene un punteggio del 33% di recensioni positive.