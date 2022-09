(Di domenica 11 settembre 2022) Una stagione in cui, come ha detto il presidente Elkann alla Gazzetta: "Non c'è dubbio che il lavoro a Maranello, ai box, al muretto e al volante ha bisogno di maturare. Dobbiamo continuare a ...

Perè l'ottava pole della stagione, l'ultima volta era stata in Francia quando era ancora in corsa per il titolo, quando la sua corsa finì per un suo errore mentre viaggiava imprendibile là ...... perLeclerc la rabbia della strategia finale Ferrari in Gran Bretagna è stata messa ... il Red Bull Ring è un altro circuito di motore e trazione : uncorto e veloce con appena 10 ... L'ottovolante di Charles. Una vera pole da re che fa sognare Monza Il ferrarista 1° senza aspettare le penalizzazioni di Verstappen (partirà settimo) e altri otto piloti Monza. Charles Leclerc si regala un sabato da re. In pole, davanti a tutti, senza aspettare la pe ...