Leclerc: 'Finale mancato e frustrante, avrei dato tutto' (Di domenica 11 settembre 2022) Cifra tonda per Charles Leclerc , che nel GP d'Italia ha artigliato il podio numero 20 della carriera, al pari di John Watson e Giuseppe Farina, salendo al 50° posto di tutti i tempi. Ma il monegasco ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Cifra tonda per Charles, che nel GP d'Italia ha artigliato il podio numero 20 della carriera, al pari di John Watson e Giuseppe Farina, salendo al 50° posto di tutti i tempi. Ma il monegasco ...

itstess__ : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - backtowallz : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - LilThoppy : RT @RadioSportiva: Si chiude tra fischi e polemiche il Gran Premio di Monza con Max Verstappen che vince dietro alla Safety Car. Secondo Le… - autosprint : #Leclerc: 'Finale mancato e frustrante, avrei dato tutto' - ansacalciosport : Gp Italia: Leclerc, frustrante la safety car finale. 'Ero secondo e volevo provarci, ma di più non potevo' | #ANSA -