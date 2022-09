Italvolley campione del mondo per la 4^ volta | Polonia ko

CB_Ignoranza : L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA Dopo 24 anni, l'Italvolley maschile torna ad alzare il trofeo ir… - mauroberruto : Questo ragazzo è il palleggiatore più forte del pianeta. Perché ha un talento fuori scala e perché quando parla usa… - GiuseppeConteIT : Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley - bar_del_porto : RT @GiuseppeConteIT: Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley - stellisonica : RT @Adnkronos: L'Italia vince i Mondiali maschili di pallavolo. #italvolley -

La nazionale azzurra di pallavolo èdel Mondo dopo 24 anni battendo proprio la Polonia ... Anno meraviglioso per l'maschile, che dopo la vittoria dell'Europeo la scorsa estate, del ...AGI - L'maschile èdel mondo di pallavolo : a Katowice gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto i padroni di casa della Polonia in quattro set, 22 - 25, 25 - 21, 25 - 18, 25 - 20. ...L'Italia è Campione del Mondo grazie al 3-1 sulla Polonia. 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 i parziali, dopo 24 anni siamo i più forti del mondo.Ventiquattro anni dopo l'Italvolley torna campione del mondo. E come nel 1998 Ferdinando De Giorgi c'è. Allora era giocatore, oggi è l'allenatore della squadra che ha dominato dal primo all'ultimo inc ...