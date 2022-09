Inter, Inzaghi: “Stiamo crescendo mentalmente, sui singoli..” (Di domenica 11 settembre 2022) Inter Inzaghi- Lavoro personalizzato stamane per i Nerazzurri, dopo la vittoria in extremis contro il Torino, grazie a Marcelo Brozovic. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara, vinta per 1-0, contro il Torino. Ha parlato della crescita mentale dei suoi uomini, e dei singoli in sè per sè. Ecco di seguito, le parole del mister dei Lombardi: Sulla vittoria: “Una vittoria importantissima, voluta, da squadra. Contro un avversario forte, difficile da affrontare. Dopo mercoledì sapevamo che avremmo dovuto soffrire e abbiamo sofferto tutti insieme, chi ha giocato dall’inizio, chi è entrato e la nostra curva. Una vittoria importantissima, voluta dal gruppo, mi è piaciuto moltissimo come hanno combattuto fino alla fine” Sull’esultanza a ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Lavoro personalizzato stamane per i Nerazzurri, dopo la vittoria in extremis contro il Torino, grazie a Marcelo Brozovic. L’allenatore dell’, Simone, èvenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara, vinta per 1-0, contro il Torino. Ha parlato della crescita mentale dei suoi uomini, e deiin sè per sè. Ecco di seguito, le parole del mister dei Lombardi: Sulla vittoria: “Una vittoria importantissima, voluta, da squadra. Contro un avversario forte, difficile da affrontare. Dopo mercoledì sapevamo che avremmo dovuto soffrire e abbiamo sofferto tutti insieme, chi ha giocato dall’inizio, chi è entrato e la nostra curva. Una vittoria importantissima, voluta dal gruppo, mi è piaciuto moltissimo come hanno combattuto fino alla fine” Sull’esultanza a ...

