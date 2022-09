Gp Monza, finale con Safety car «per la sicurezza»? Le immagini da brividi: la gru contromano in pista – Il video (Di domenica 11 settembre 2022) Continua a far discutere la direzione di gara da parte della Federazione internazionale dell’automobile durante il gran premio di Monza. In un video che circola sui social, si può vedere in azione la gru mandata in pista per rimuovere la vettura di Daniel Ricciardo che si è fermata sul bordo del tracciato a pochi giri dal traguardo. La Safety car si è già messa davanti agli altri piloti, ma comunque la gara non viene interrotta. Anzi, mentre le altre macchine sfrecciano, la gru continua il suo lavoro cercando di spostare quella McLaren andando anche contromano. Un’operazione pericolosa, che già in passato ha provocato incidenti seri come quello in cui ha perso la vita il pilota francese Jules Bianchi il 5 ottobre 2014 durante il gran premio del Giappone. Nonostante le perplessità manifestate anche dal ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Continua a far discutere la direzione di gara da parte della Federazione internazionale dell’automobile durante il gran premio di. In unche circola sui social, si può vedere in azione la gru mandata inper rimuovere la vettura di Daniel Ricciardo che si è fermata sul bordo del tracciato a pochi giri dal traguardo. Lacar si è già messa davanti agli altri piloti, ma comunque la gara non viene interrotta. Anzi, mentre le altre macchine sfrecciano, la gru continua il suo lavoro cercando di spostare quella McLaren andando anche. Un’operazione pericolosa, che già in passato ha provocato incidenti seri come quello in cui ha perso la vita il pilota francese Jules Bianchi il 5 ottobre 2014 durante il gran premio del Giappone. Nonostante le perplessità manifestate anche dal ...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - LiaCapizzi : Alle 15 il GP di Monza Alle 18 Italia - Serbia ?? ottavi #Eurobasket Alle 21 Italia-Polonia ?? finale Mondiale… - Eurosport_IT : Binotto duro con la FIA per il finale dietro la safety car Le sue parole complete… - stillmirrorvs : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - LucaZucchetti98 : RT @PieroLadisa: Penso a tutti coloro che hanno pagato centinaia di euro per acquistare un biglietto per Monza e si ritrovano un finale del… -