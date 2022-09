Golf | DP World Tour | Lowry vince in volata il BMW PGA Championship | Molinari torna in top10

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) Un terzo giro spettacolare e ricco di emozioni ha messo fine ad un BMW PGAeccezionale non solo per la qualità del gioco espresso, ma anche per una durata ridotta a tre giorni a causa del decesso della Regina Elisabetta II del Regno Unito. A trovare il successo al Wentworth Club è stato l’irlandese Shane, autore di un super terzo round in 65 colpi. Torneo pazzesco per lui, terminato con il punteggio di -17 su tre round in cui è riuscito a non sporcare il suo score con alcun bogey. Decisivo per lui l’eagle della buca 4 ma soprattutto il birdie alla 18 con cui ha definitivamente scavalcato la concorrenza. Col suo punteggio l’irlandese è stato in grado di tenersi alle spalle due giocatori del calibro di Rory McIlroy e Jon Rahm, non certo i primi arrivati. Il nordirlandese ha espresso grandissima costanza lungo le tre giornate, mentre lo ...