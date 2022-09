Errore di Musso, Gasperini si accoda a Spalletti: cos’ha detto sul ruolo del portiere (Di domenica 11 settembre 2022) Il primato in solitaria dell’Atalanta è durato appena una giornata. Fermati sull’1-1 da un’ottima Cremonese, infatti, i bergamaschi salgono a 14 punti, rimanendo sì in vetta, ma in compagnia di Milan e Napoli. Nei nerazzurri, tuttavia, c’è chi non sembra essere così disteso. Gian Piero Gasperini, infatti, ai microfoni di Sky Sport, nel post partita si è sfogato contro due suoi giocatori: Luis Muriel e Juan Musso. FOTO: Getty – Musso AtalantaL’attaccante colombiano non è parso troppo contento della sostituzione, mentre al portiere è stato imputato il fatto di non essere sufficientemente bravo con i piedi. Le dichiarazioni su quest’ultimo argomento, riportate di seguito, ricordano quanto affermato in estate da Spalletti, anch’egli convinto che, in futuro, sarà determinante per il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 settembre 2022) Il primato in solitaria dell’Atalanta è durato appena una giornata. Fermati sull’1-1 da un’ottima Cremonese, infatti, i bergamaschi salgono a 14 punti, rimanendo sì in vetta, ma in compagnia di Milan e Napoli. Nei nerazzurri, tuttavia, c’è chi non sembra essere così disteso. Gian Piero, infatti, ai microfoni di Sky Sport, nel post partita si è sfogato contro due suoi giocatori: Luis Muriel e Juan. FOTO: Getty –AtalantaL’attaccante colombiano non è parso troppo contento della sostituzione, mentre alè stato imputato il fatto di non essere sufficientemente bravo con i piedi. Le dichiarazioni su quest’ultimo argomento, riportate di seguito, ricordano quanto affermato in estate da, anch’egli convinto che, in futuro, sarà determinante per il ...

PapuGomeziano : @EffeSimoncini Ci vuole lucidità: la prestazione non è ne peggiore ne migliore delle scorse. Le altre volte ci era… - TrapKingBoy : @EffeSimoncini Si esagera sempre. L'errore di musso è grave e va considerato come errore grave. Punto. Okoli ha gio… - ColpogobboYtube : Atalanta inconsistente là davanti. Ottima prova della Cremonese, ma il pari è propiziato in maniera clamorosa da Mu… - SGrigiorosso : ??| #AtalantaCremonese 0-0 ? 14’ ?? Occasionissima Cremo Secondo errore di Okoli: Dessers taglia l'area e scocca… - SGrigiorosso : ??| #AtalantaCremonese 0-0 ? 8’ ?? Cremonese al primo tiro in porta. Errore dell'ex Okoli in disimpegno, Okereke… -