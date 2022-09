Cervinara. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano morte in un incidente (Di domenica 11 settembre 2022) Due vite spezzate a soli 28 anni. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano sono morte in un incidente stradale a Cervinara (Avellino). Altre due ragazze sono rimaste ferite dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il muro di cinta di una casa. Le quattro amiche, tutte di 28 anni del luogo, stavano ricasando. Erano quasi arrivate. L’auto su cui erano a bordo ha sbandato ed è andata a sbattere contro un muretto che delimita un’abitazione alle porte di Cervinara. In via San Cosma sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i vigili del fuoco e personale del 118. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano hanno perso ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 settembre 2022) Due vite spezzate a soli 28 anni.sonoin unstradale a(Avellino). Altre due ragazze sono rimaste ferite dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il muro di cinta di una casa. Le quattro amiche, tutte di 28 anni del luogo, stavano ricasando. Erano quasi arrivate. L’auto su cui erano a bordo ha sbandato ed è andata a sbattere contro un muretto che delimita un’abitazione alle porte di. In via San Cosma sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni die di San Martino Valle Caudina, i vigili del fuoco e personale del 118.hanno perso ...

anteprima24 : ** Alessandra e Roberta, le due amiche morte in un #Incidente stradale a #Cervinara ** - VesuvioLive : Alessandra e Roberta, morte per un incidente. Il dolore degli amici: “Destino crudele” - infoitinterno : Alessandra e Roberta morte a 28 anni in un incidente stradale a Cervinara, tensione coi soccorritori - Piergiulio58 : L'auto finisce contro un muro: morte due ragazze di 28 anni. Il gravissimo incidente avvenuto nella notte a Cervina… - ottopagine : Strage sulle strade, muoiono 2 ragazze. La tragedia di Alessandra e Roberta #Cervinara -