Serie A | Sampdoria - Milan 1 - 2

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - SkySport : SAMPDORIA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Messias (6’) ? #Djuricic (57’) ? rig. #Giroud (67’) ? SERIE A - 6^ giorna… - PianetaMilan : #SampdoriaMilan 1-2, #Pioli a @SkySport: 'Vittoria sofferta e voluta. Su @RafaeLeao7 ...' - #SampMilan @acmilan… - SportRepubblica : Le pagelle di Sampdoria-Milan: Villar spaesato, Maignan determinante [aggiornamento delle 23:13] -

Vittoria pesante del Milan che, nonostante l'inferiorità numerica per tutta la ripresa (rosso a Leao), vince 2 - 1 a Marassi e aggancia provvisoriamente in vetta il Napoli aspettando l'Atalanta. ...Con una prova di carattere il Milan esce dal Ferraris con tre punti e raggiunge il Napoli al primo posto in classifica. La squadra di Pioli sembrava aver messo la partita sul giusto binario dopo i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Intervistato a DAZN dopo il successo del Milan contro la Sampdoria, Sandro Tonali ha parlato così della gara: "La partita di oggi ti dà una carica incredibile. E' meglio vincere così, ma è sicuramente ...