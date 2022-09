Oroscopo Branko Sabato 10 Settembre 2022 | Cancro energico

(Di sabato 10 settembre 2022) L’diper oggi,10Ariete Rilassatevi e siate meno esigenti con gli altri ma anche con voi stessi. Toro La calma può aiutarvi a gestire un periodo complicato e difficile. Gemelli Prima di partire in azione dovete riflettere e ponderare ogni gesto.La vita vi sorride in questo periodo, avete energia e voglia di fare. Leone Siete abbastanza coraggiosi da rischiare ma raccomandiamo di usare sempre la testa. Vergine Avete fiducia in voi stessi ed è una cosa positiva. Dovete continuare su questa strada. Bilancia Mercurio nel vostro segno porta idee e creatività. Scorpione Venere regala offerte d’amore. Sagittario L’aspetto sensuale diventa sempre più intenso in questo periodo. Capricorno Dovete essere più ...

