Nuova Zelanda | barca contro una balena | due morti

Grave scontro fra una barca e una balena. E' il drammatico episodio avvenuto al largo di Goose Bay a Kaikura, in Nuova Zelanda dove un'imbarcazione con 11 persone a bordo si è capovolta dopo essersi scontrata con una balena. Il bilancio dei morti è di due persone, mentre almeno 3 risultano disperse.