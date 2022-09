Mestre | sparatoria in un centro commerciale | 2 feriti

Agenzia_Ansa : Sparatoria davanti ad un centro commerciale a Mestre, due feriti #ANSA - fanpage : ??ULTIM'ORA - Sparatoria al centro commerciale Le Porte di Mestre. Il conflitto a fuoco sarebbe avvenuto durante un… - fattoquotidiano : Mestre, sparatoria davanti a un centro commerciale dopo un assalto a un furgone portavalori: due feriti - cate_tata : RT @localteamtv: Mestre, sparatoria al centro commerciale: due feriti #LePorte #Mestre #sparatoria #localteam - Giornaleditalia : #mestrecentrocommercialesparatoria Mestre, sparatoria davanti a centro commerciale: 2 feriti. Uno è la guardia giur… -

Colpi in tutto il Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Manzano. Catturato a Villa Vicentina con i soldi dell'ultima rapina a Manzano. Abitava in Friuli, in una ...E' stato fermato dalla Polizia il bandito che stamane ha tentato un assalto ad un furgone portavalori della Civis, davanti al centro commerciale 'Le Porte' a. L'uomo, ferito da uno dei vigilantes con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistola, sarebbe un italiano, con precedenti. Era camuffato solo con un cappellino. E' invece in ...E' stato fermato dalla Polizia il bandito che ha tentato un assalto ad un furgone portavalori a Mestre. L'uomo, ferito da uno dei vigilantes con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistol ...VENEZIA, 10 SET - Sparatoria stamane tra banditi e guardie giurate davanti al centro commerciale 'Le Porte', a Mestre - l'ex Auchan-. Secondo le prime informazioni, un… Leggi ...