LIVE Polonia-Brasile 23-25, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: il challenge regala il primo set ai brasiliani! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Muroneeeee di Bieniek su Leal, sale il tifo polacco! 8-6 primo tempo di Bieniek. 7-6 Muro ad uno di Flavio su Semeniuk! 7-5 Pallonetto felpato di Semeniuk. 6-5 Bordata in parallela di Leal. 6-4 Muro di Kochanowski su un colpo piazzato di Leal. 5-4 Leal gioca sulle mani alte del muro da posto quattro. 5-3 Mani-out di Semeniuk, la Polonia torna avanti di un break. 4-3 Non passa la battuta di Lucas. 3-3 Diagonale nei tre metri di Leal. 3-2 Diagonale potente di Sliwka da posto quattro. 2-2 Ancora un primo tempo vincente di Lucas. 2-1 Scappa la diagonale di Wallace. 1-1 Mani-out di Kurek da seconda linea. 0-1 Si riparte con un primo tempo affettato di Lucas. 18:33 primo set piacevole da vedere, con le squadre che ancora non ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-6 Muroneeeee di Bieniek su Leal, sale il tifo polacco! 8-6tempo di Bieniek. 7-6 Muro ad uno di Flavio su Semeniuk! 7-5 Pallonetto felpato di Semeniuk. 6-5 Bordata in parallela di Leal. 6-4 Muro di Kochanowski su un colpo piazzato di Leal. 5-4 Leal gioca sulle mani alte del muro da posto quattro. 5-3 Mani-out di Semeniuk, latorna avanti di un break. 4-3 Non passa la battuta di Lucas. 3-3 Diagonale nei tre metri di Leal. 3-2 Diagonale potente di Sliwka da posto quattro. 2-2 Ancora untempo vincente di Lucas. 2-1 Scappa la diagonale di Wallace. 1-1 Mani-out di Kurek da seconda linea. 0-1 Si riparte con untempo affettato di Lucas. 18:33set piacevole da vedere, con le squadre che ancora non ...

