LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: uno-due Ferrari nella Q2, ora è caccia alla pole position a Monza! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Eliminati: Ocon, Bottas, De Vries, Zhou e Tsunoda. Doppietta Ferrari in vetta 1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.878 2 2 Charles LECLERC Ferrari+0.330 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.387 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.480 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.830 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.869 4 7 Lando NORRIS McLaren+0.953 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.977 4 9 Fernando ALONSO Alpine+0.983 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 4 11 Esteban OCON Alpine+1.252 4 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.357 4 13 Nyck DE VRIES Williams+1.593 4 14GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.699 4 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2 16.41 De Vries sbaglia alla Roggia ed è eliminato, Bottas non ce la fa, Zhou pure, Gasly è ottavo, Ricciardo si salva! BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Eliminati: Ocon, Bottas, De Vries, Zhou e Tsunoda. Doppiettain vetta 1 Carlos SAINZ1:20.878 2 2 Charles LECLERC+0.330 2 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.387 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.480 2 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.830 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.869 4 7 Lando NORRIS McLaren+0.953 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.977 4 9 Fernando ALONSO Alpine+0.983 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 4 11 Esteban OCON Alpine+1.252 4 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.357 4 13 Nyck DE VRIES Williams+1.593 4 14GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.699 4 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2 16.41 De Vries sbagliaRoggia ed è eliminato, Bottas non ce la fa, Zhou pure, Gasly è ottavo, Ricciardo si salva! BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! ...

SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - sportface2016 : #F1 #ItalianGP: Tutto pronto per la caccia alla pole! SEGUI LA DIRETTA - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -