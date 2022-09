L’invenzione figurativa delle Americhe

L'Espresso

... si debba ricavare la certezza che i reperti non siano'esito ...che i reperti non siano'esito descrittivo di una... Fa seguito, quindi, la descrizione minuziosa edi ventinove ...... dall'altro all', per merito di Descartes e Fermat, ...era alle nozioni di curva continua e di espressione analitica" e "'... che lo ricorda, tra'altro, amante dell'arte... Che bello, il mondo va al contrario: ci manca solo la marcia su Roma (per ora)